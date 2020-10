VIDEO: Poncho De Nigris confesó que su padre es alcohólico y en la actualidad sufre porque su madre los ridiculiza en redes sociales

El conductor y modelo Alfonso “Poncho” De Nigris, reveló en el programa de Yordi Rosado que tuvo una infancia complicada por el alcoholismo de su padre y actualmente sufre con las actitudes que ha tomado su mamá ante la familia, quien ventila intimidades en redes sociales.

En la entrevista, el actor que se dio a conocer por el reality show, Big Brother, recordó cuando comenzó a darse cuenta que su padre era alcohólico, ya que desde que tiene uso de razón, su comportamiento fue el mismo, por lo que tuvo una infancia complicada.

El hermano menor de los De Nigris recordó que su mamá les advertía que no tenían que tener ninguna botella de alcohol en la casa, porque su padre se lo ingería en la madrugada, mientras ellos dormían.

Resaltó que no tiene nada que reclamarle nada a su padre, ya que a pesar de su adicción, los educó muy bien, porque siempre fue muy trabajador y disciplinado; aún vive y ha tenido dos embolias a causa de su enfermedad.



La relación con su madre

“Poncho” habló de su mamá, quien comenzó a darse a conocer por el programa que tiene en Monterrey, “Keeping up con los De Nigris”, en la que participan los tres hermanos.

Destacó que él mismo fue quien incursionó a su madre a las redes sociales, pasándole seguidores para que atrajera más audiencia, pero salió contraproducente, ya que la señora utiliza las redes para regañarlos y ventilas los problemas familiares.

Se me hizo fácil empezar a pasarle seguidores, comencé a incluirla en los capítulos de ‘Keeping up con los De Nigris’, ahorita en Instagram tiene 130 mil seguidores, pero ahora se enoja por algo y hace un en vivo y nos revienta, nos hace mier… Dice que no le damos dinero, que la tenemos abandonada y no la dejamos ver a sus nietos. Luego le tira a mi esposa, luego le tira a la esposa de mi hermano y, ahora, es el chisme de aquí de Monterrey. No sé si de repente no se toma la pastilla”, externó De Nigris.