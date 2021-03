VIDEO: Pedrito Sola se vacuna contra el Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- Pedrito Sola presumió en sus redes sociales que ya se aplicó la primera vacuna contra el Covid-19.

El conductor de “Ventaneando” publicó un video en su cuenta de Twitter donde relató la experiencia.

“Amigos, pues hoy es un día muy pero muy feliz. Estuve (Fui) a vacunarme aquí en el Campo Marte en la Delegación Miguel Hidalgo”, comenzó.

El también actor se dijo muy sorprendido por la eficacia y rapidez con la que se realizó el proceso, además de la atención del personal médico.

Me tocaba por letra de apellido. Llegué como a las 10 de la mañana y estoy sorprendido por la eficiencia, por la velocidad, por la atención, por el gusto, por el tratamiento que te dan en ese lugar”, confesó sin ocultar su emoción.

Aunque se mostró agradecido por ya ser uno de los adultos mayores que recibió la vacuna, lamenta mucho que haya muchas más que no pueden o sufren alguna dificultad para acudir a un centro de salud.

“Hay mucha gente que no puede hacer esto y les permiten a las personas muy mayores, que no pueden valerse por sí mismas, que entren con un familiar. A los que llevan sillas de ruedas los llevan por otro lado, hay sillas de ruedas ahí [disponibles] para las personas que no llevan, pero que no pueden caminar muy bien… Es increíble la atención”, afirmó.

Y agradeció al gobierno de la Ciudad de México que su experiencia haya sido buena y espera que más personas puedan vivir lo mismo.