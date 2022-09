[VIDEO] Nodal dedica a Cazzu la misma canción que le cantó a Belinda y le llueven críticas: "Me arrepiento de haberla dedicado antes"

CIUDAD DE MÉXICO.- "Eso y más", de Joan Sebastian, es la canción que en uno de sus momentos más románticos de su noviazgo con Belinda, Christian Nodal le dedicó a la cantante y actriz en enero de este año.

El tema, el cual fue dedicado a su entonces novia el día del cumpleaños del cantante sonorense, habla de todo lo que una persona está dispuesta a hacer por su ser amado, por lo que los fanáticos de la relación de aquel entonces se encargaron de resaltar el tierno gesto de Nodal en las diferentes redes sociales.

Sin embargo, un mes después la pareja se separó, convirtiéndose en una de las rupturas más polémicas del momento, tanto que ya casi por finalizar el año sigue en boca de la gente y en el ojo de los medios, a pesar de que cada uno ha seguido con su vida y de que el cantante de música regional mexicana ya haya establecido sus lazos amorosos con la cantante argentina Cazzu.

Comparaciones

Este nuevo romance ha despertado todo tipo de comparaciones, no sólo porque ambas chicas son guapas, mayores que él y cantantes; también porque el intérprete de "Botella tras botella" ha repetido algunos de los detalles que tuvo con "Beli", en su relación con Cazzu, como dedicarle algunos de sus tatuajes y, ahora, hasta las mismas canciones.

Recientemente, se ha filtrado una grabación de las últimas presentaciones de Nodal en Estados Unidos, en la que decidió cantarle a su novia la misma melodía que, meses atrás, interpretó en honor a su exprometida: "¿Quién no ha dedicado esta canción? Yo hoy se la dedico a la persona que más amo y que más me ha ayudado a librar las cargas más fuertes que he tenido en mi vida", se le oye decir al famoso.

Antes de que sonaran los primeros acordes de la canción, Nodal nombró a su novia, no sin antes asegurar que está arrepentido de que no fuera a ella a la primera mujer que se la cantaba: "Me arrepiento de haberla dedicado antes, pero esta canción va para Cazzu", agregó.

Reacción de internautas

Como era de esperarse, los gritos de la audiencia no se hicieron esperar; sin embargó, en las plataformas sociales, las críticas son las que se han hecho presentes, pues muchos tacharon al artista de "ardido":

Una canción dedicada ya no se le dedica a nadie más, hay millones más, esa ya tuvo historia", "Sí está dolido, que ya la supere", "¿Esa no es la canción que le cantaba a Belinda en todos sus conciertos?", "Pobre Cazzu, y dice amarla", "Ay y que original le dedicó la misma canción a Belinda", "Dime que te duele el truene sin decir que te duele", "Una canción de amor se dedica sólo una vez", son algunos de los comentarios que pueden leerse.

A la pareja parece no importarle nada de lo que se diga a su alrededor y se han dejado ver más enamorados que nunca, incluso ya realizan presentaciones como novios formales y se dice que Christian ya estaría pensando en formar una familia junto a la argentina.

