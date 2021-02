VIDEO: “No quiero hacerme cargo de un niño”: Daniela Luján confiesa que no desea ser madre

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que hace pocos días Daniela Lujpan confesara que había sido víctima de abuso y violencia, y se solidarizaba con Nath Campos y todas las mujeres que han tenido la valentía de denunciarlo públicamente y ante las autoridades, nuevamente la actriz llama la atención de los medios de comunicación.

Esta vez fue por la entrevista que otorgó la mujer que alguna vez fue la estrella de las telenovelas infantiles al presentador Odin Dupeyrón en su canal de YouTube, donde la cuestionó sobre si le gustaría ser madre algún día y la respuesta posiblemente no fue la que todos esperaban.

Sin dudarlo ni un instante, Luján aseguró que no, ya que tener un hijo era una gran responsabilidad y ella no quería eso para su vida, a pesar de que su mamá no estuviera de acuerdo con ella, pero también sabe que ella misma la enseñó a tomar sus propias decisiones sobre cómo llevar su vida.

No, no quiero, porque siento que es una responsabilidad muy grande; porque mi mamá, a pesar de que me reniega de mi decisión, pues esa señora me educó para que tomara elecciones y entonces yo elijo cuestionarme el libreto social predeterminado que tenemos y la verdad no quiero, no quiero hacerme cargo de un niño”, explicó.

La mujer, de 32 años de edad, agradeció al actor de no cuestionarla sobre su postura ante la maternidad y confesó que era la primer vez que lo dice abiertamente en público, ya que siempre la juzgan y la cuestionan sobre el por qué no tiene el instinto materno a pesar de ser mujer.

La intérprete de “Luz Clarita” dejó en claro que el ser mujer no es sinónimo de tener que ser madre a la fuerza, sino que es decisión de cada persona y se tiene que respetar.