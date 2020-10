VIDEO: “No eres una santa. Si hay que tumbar cabezas, las tumbas. No me digas, que te conozco bien”: Javier Ceriani a Laura Bozzo

Tras la polémica que se ha hecho en el programa de Chisme No Like porque el periodista de espectáculos, Javier Ceriani, le ha sacado “los trapitos al Sol” a Laura Bozzo, incluyendo con la relación que tenía con Christian Suárez, la peruana dice que ella no ha hablado nada de su ex, pero el comentarista la desmiente.

En una entrevista que Laura Bozzo le dio a varios medios de comunicación, dijo que jamás hablaría mal del hombre con el que compartió su vida durante 17 años, porque se considera una buena persona.

Luego de escuchar las declaraciones, el presentador se le fue a la “yugular” a Laura Bozo, acusándola de haber hecho todo lo posible que corrieran a la periodista María Elvira Salazar cuando llegó a Telemundo con su programa “Laura en América”, ya que ella la había investigado sobre el caso del que posteriormente la encarcelaron.

La dejaste sin trabajo. Al arrancar en Estados Unidos, arrancaste ‘la cabeza’ de una cubana para empezar en este País. Después tenías celos de María Celeste Arrarás y lo demostraste con los audios que le dijiste pu… porque a ella la contratan cuando tú eres Laura de América, la diva de Telemundo y María Celeste te roba el raiting y después te caes porque te meten presa”, externó Ceriani.

El compañero de Elisa Beristain le dijo a Laura que no se haga la inocente y no es una santa, ya que si hay alguien que le molesta “le manda a cortar la cabeza”, a lo que la estrella de “Laura Sin Sensura” le contestó a Ceriani que le duele que hable mal de ella, ya que pasó un Año Nuevo con él y Christian Suárez en Argentina, y lo consideraba su amigo.

“Uno puede ser amigo, uno puede tener su cariño por alguien y la verdad es que yo compartí muchas veces con Laura, pero si Laura hace algo y la riega, e insulta a un País que a mí me hospedó cuando me quise ir de Argentina y me fui a México, yo no puedo ser así. Cuando estaba en Miami, defendí a los cubanos, cuando nadie los defendía y ahora defiendo a los mexicanos, cuando a mi me hospedaron y me hacen. Yo soy un producto mexicano”, apuntó.

El periodista le mandó decir a Laura Bozzo que ser su amigo no significa que la protegerá y que acepte de manera responsable sobre cómo se expresó de México, el Páis que le dio la mano cuando nadie lo hizo.