VIDEO: Niurka se desnuda durante entrevista donde critica a Juan Osorio por "no defender a su hijo"

Niurka Marcos, la polémica figura que ha marcado la historia de "La Casa de los Famosos", ha vuelto a la escena mediática tras revelar los motivos detrás de su ausencia del reality show. Durante las galas, Niurka siempre mantuvo una presencia explosiva, llenando de titulares con sus declaraciones, pero esta vez la atención se centra en su contundente crítica hacia la producción y su aparente veto.

La artista cubana dejó claro que no guarda dependencia económica con la producción y que su distanciamiento no fue impuesto, sino una elección personal. Entre declaraciones picantes y contundentes, Niurka no dudó en criticar a Juan Osorio, acusándolo de no defender a su propio hijo, Emilio Osorio, quien fue un participante del programa.

Sin embargo, la sorpresa mayor llegó cuando, en un momento de la entrevista, Niurka se despojó de su top, mostrando sus senos brevemente ante las cámaras. Un gesto audaz que causó impacto entre los presentes y que reavivó la controversia en torno a su participación y sus acciones.

Además, Mamá Niu extendió su apoyo a la cantante Ana Bárbara, quien ha estado en el centro de la polémica debido a su relación con el hijo de la fallecida actriz Mariana Levy. La entrevista reveladora de Niurka ha dejado a todos hablando, mientras se mantiene en el ojo público con su estilo inconfundible y sus opiniones sin filtro.

 

