VIDEO: Myrka Dellanos asegura que "hackearon" su cuenta de Facebook y están realizando publicaciones inapropiadas

ESTADOS UNIDOS.- La conductora Myrka Dellanos reveló en Instagram que su cuenta de Facebook había sido “hackeada” por personas desconocidas que están subiendo publicaciones inapropiadas, por lo que advirtió a sus seguidores que ella no era la autora de tales imágenes.

Hola, sí, me hackearon mi cuenta de Facebook, es terrible. Alguien entró a mi cuenta y me han cerrado a mí, osea, me han bloqueado a mí, yo no puedo entrar, yo no puedo cambiar nada, no puedo quitar las historias, obvi no soy yo”, dijo la presentadora.