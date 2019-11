Mon Laferte muestra sus senos en protesta por la violencia de género en Chile

ESTADOS UNIDOS.- Mon Laferte protagonizó gran polémica luego de que en la vígesima edición de los Grammy mostrara sus pechos al desnudo en modo de protesta por las violaciones y asesinatos de mujeres en Chile.

Fue durante la alfombra roja que la cantante decidió quitarse su saco para mostrar un escrito que llevaba en su pecho: "En Chile, violan, torturan y matan".

Agencias

Más tarde, Laferte se alzó triunfadora en la categoría de Mejor Álbum de Música Alternativa, momento que aprovechó para decir una memoria que había escrito una amiga de ella sobre la situación en Chile.

‘‘Chile me dueles por dentro, me sangras por cada vena, me pesa cada cadena que te aprisiona hasta el centro, Chile afuera, Chile adentro, Chile alzando la injusticia, la bota de la milicia, la bala del que no escucha no detendrá nuestra lucha hasta que se haga justicia’’.

La famosa se volvió rápidamente tendencia en redes sociales.