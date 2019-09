VIDEO: Mon Laferte estrena “Paisaje Japonés”

MÉXICO.- Después de culminar con gran éxito más de 10 fechas con #LaGiraDeNorma en Estados Unidos y grabar una sesión en vivo en los estudios de KCRW en California, Mon Laferte estrena "Paisaje Japonés", un tema producido nuevamente por Manú Jalil y Mon, y mezclado por Eduardo del Águila. La canción se suma a “Chilango Blues” y “Canción de Mierda”, completando así una triada de lanzamientos con los cuales la chilena nos regala poderosos y polémicos temas llenos de energía femenina.

"Paisaje Japonés” es una canción de desamor, de cuando es necesario terminar con alguien que te ha hecho mucho daño, pero es difícil alejarse. Un extracto de ella fue estrenada en exclusiva en el podcast de Spotify, Radio Laferte, una plataforma por y para los fans de la cantante, compositora y multi-instrumentista.

Mon le dio este título ya que en la ventana de su casa hay un árbol de jacarandas, el cual le recordó este tipo de paisajes orientales. El video fue grabado en París en cinta de 35 mm, totalmente con calidad de cine, y la producción fue hecha por una plantilla con 60% mujeres y 40% hombres.

Romper instrumentos y destruir el set de grabación es una analogía que habla de que después de la tristeza existe una liberación, por ello Mon Laferte corre sonriente por las calles de la capital francesa. Se trata de comenzar de cero a pesar de tanto dolor; mujeres levantando la voz por su libertad.

Sorpresivamente Mon anunció a través de un video muy especial su regreso al Festival de Viña del Mar, siendo la primera artista confirmada de este evento que se realizará del 23 al 28 de febrero de 2020.

“Llevo algún tiempo amarrándome la lengua para no contarles esta hermosa noticia. ¡Vuelvo a mi ciudad y el mar está de fiesta! Las olas y mi canto ya se conocen hace tiempo y esperan con ansiedad su reencuentro. Gracias por la oportunidad. ¡Gracias mi gente linda! ¡Ahora si vayan preparando la de Platino! (Después no digan que no advertí).”

Próximamente Mon Laferte presentará más temas grabados y continuará con #LaGiraDeNorma durante el resto del año por Latinoamérica.

El gusto por la música de Mon Laferte se manifestó a muy temprana edad, donde logró gran reconocimiento en su natal Chile. Más tarde, radicó en la Ciudad de México. En 2016, lanzó su disco Mon Laferte Vol. 1 con el que consiguió dos premios MTV, dos nominaciones a los premios EMA’s MTV, incluyendo Mejor Nuevo Artista Norte. Este álbum se consolidó como uno de los más importantes en Latinoamérica y consiguió certificaciones en distintos países del continente. En Perú fue disco de platino, México le otorgó el cuádruple disco de platino más oro. En Chile recibió dieciséis discos de platino. Aunado a todo esto, consiguió dos nominaciones al Latin Grammy como Mejor Nueva Artista y Mejor Álbum Alternativo del Año.

Para el 2017, consiguió el reconocimiento internacional con una presentación histórica en Viña del Mar, donde recibió la Gaviota de Plata y de Oro. Este mismo año, presentó su producción La Trenza, que en poco tiempo se convirtió en disco de diamante más oro en México teniendo colaboraciones con Enrique Bunbury, Juanes y Manuel García.

En 2018 estrenó su quinto material, Norma, con 10 temas grabados en una sola sesión en los míticos estudios de Capitol Records en Los Ángeles, bajo la producción de Omar Rodríguez – López. Listado por Billboard y Rolling Stone como uno de los mejores discos latinos de 2018. Un gran año en donde fue invitada al concierto de Plácido Domingo en Chile además de participar en la edición de Lollapalooza de aquel país, giró por 20 ciudades de Estados Unidos junto a Juanes en Amarte Tour con más de 100 mil asistentes, condujo los MTV Miaw en México, fue nominada al Grammy Latino por Mejor Canción del Año, se presentó en dos ocasiones en el Festival Austin City Limits en Texas y para cerrar el año, participó a lado de Gwen Stefani en The Voice y Jimmy Kimmel Show en Estados Unidos.

En abril 2019 fue una de las artistas latinas en participar en el Festival Coachella, compartiendo escenario con Ariana Grande, Tame Impala y Childish Gambino. Durante sus recientes shows sold out en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México fue galardonada con doble disco de platino en Chile y doble disco de platino en México por Norma, además de recibir un reconocimiento especial por más de 1.5 millones de álbumes vendidos a nivel mundial por Vol. 1, La Trenza y Norma.

Actualmente promociona “Paisaje Japonés” junto con “Chilango Blues” y “Canción de Mierda”, completando de esta manera esta trilogía de lanzamientos con los que regresa a los terrenos del rock y lo alternativo, y muestra todo su poder femenino.