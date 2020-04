VIDEO: Momento en el que Karla Panini le confiesa infidelidad a Karla Luna

CIUDAD DE MÉXICO.- El nombre de Karla Panini ha vuelto al centro del escándalo luego de que usuarios de redes sociales utilizaran la frase de ‘‘Quédate en casa como te quedaste con el marido de tu amiga’’, con la intención de concientizar sobre la importancia de permanecer en cuarentena. Sin embargo, esto le recordó al público el disgusto que sienten hacía Panini, quien incluso optó por dar de baja sus redes sociales debido al constante acoso.

Su nombre se ha vuelto protagonista de varios memes, y es precisamente por ello que se ha mantenido muy activo, tanto que incluso hubo quienes recordaron videos viejos e hilos en donde se cuenta nuevamente lo sucedido con Karla Luna y de cómo Panini tuvo un amorío con su entonces esposo.

En el video se ve a ambas dando su tradicional ‘sketch’ dentro del programa ‘‘Las Lavanderas’’, cuando Karla Luna le dice a su compañera: “Lo que pasa es que a usted su vato no se la ‘parcha’ desde hace dos años y trae la opresión vaginal de los labios uterinos. Voy a leer chistes aunque no quiera y a ver si su vato se la parcha en estos días”. A lo que Panini respondió: “No, fíjese. Voy a pedirle a su vato que me parche”, provocando que Luna pusiera una cara de incomodidad.

Cabe señalar que tiempo después Luna se enteraría de la relación que Américo, su esposo, mantenía una relación con Panini, a quien describía como su mejor amiga e incluso casi hermana.

Años después de haber descubierto la infidelidad, Luna murió debido al cáncer contra el que luchaba. Panini y Américo se casaron tan solo unos meses después. El público sigue sin perdonal la traición de la ‘‘Lavandera’’.