VIDEO: Mayeli Alonso fue arrestada en aeropuerto de Los Cabos, aseguran

LOS CABOS, Baja California Sur.- Tras hacer un escándalo en el aeropuerto de Los Cabos, México, Mayeli Alonso, exesposa de Lupillo Rivera, fue arrestada por la seguridad del aeropuerto, al igual que a su novio, Jesús Mendoza, aseguró Elisa Beristain.

Fue a través de un video que la propia Mayeli tomó en su celular y publicó en Instagram, donde se ve que la estrella de “Rica, Famosa, Latina” está enfurecida por el mal servicio que le dio la aerolínea.

El video inicia con una discusión entre la empleada de Volaris y la artista, quien le reclamaba por no haberle cobrado por una maleta que supuestamente ya había declarado y le habían dicho que la podía llevar con ella, pero al momento de abordar le dijeron que el tamaño era demasiado grande y no cabría en el maletero.

Esta gente de Volaris ya me tiene harta. Llegué con una maleta, me dejaron pasar hasta antes de abordar. Fuimos y preguntamos que si estaban bien las maletas porque sabemos que son bien cul*** aquí y nos dijeron que sí. Fui y comí, y a cinco minutos de abordar el avión, estas gentes me dicen que no va a poder pasar mi maleta porque está muy grande”, relata en el clip.

Mayeli destacó que además de poder perder el vuelo, el trato que recibió de los empleados es lo que la enfureció, y sus ánimos se incrementaron cuando el personal del aeropuerto le dijo que no podía grabar con su celular.

“A ver, ¿quién me dijo que no puedo grabar? A ver, ven y quítame el celular, tócame y verás…”, se escucha la voz de Mayeli alegando con el trabajador del aeropuerto.



Explota contra empleada

Mayeli Alonso saltó a la fama luego de participar en la tercer y cuarta temporada de “Rica, Famosa, Latina”, donde se destacó por su fuerte carácter y por sus peleas con algunas de sus compañeras del reality, dejando en claro que es una mujer que no se deja humillar de nadie.

Y una vez lo demostró en el video que ella misma publicó, donde le reclama a una empleada por no atenderla como de debe.

“No les gusta a ustedes que los maltraten. ¿Sabes por qué? Porque ustedes son unos irrespetuosos. Yo he visto como viene gente aquí y ustedes son bien cul***, pero no les gusta que les hagan nada, ¿verdad? Qué bueno que le va a hablar a la seguridad”, expresó.

Al llegar el personal de seguridad del aeropuerto, el oficial aparentemente intentó acercarse a la influencer, pero ella le advirtió que la trataran con cuidado y que se pusieran guantes antes de tocarla, para prevenir contagios por Covid-19.

Después de gritar que se había quedado en un hotel donde le cobraron 3 mil dólares por noche, le hizo saber al personal que no se perdería el vuelo sólo porque no le quisieron cobrar el peso extra de la maleta aún cuando ya les había dicho que se la cobraran y les había dado la tarjeta.

“No me voy a perder el vuelo aquí porque la señorita no me quiso cobrar la maleta. Por favor… no te hagas tonta. ¿Te atrapé, verdad? Ahí sí le hablaste a la seguridad. ¿Por qué cuando te dije que le hablaras a un supervisor o al de seguridad no le hablaste? ¿Por qué esperaste a que la aventara yo? Y ustedes no me vayan a tocar si no te pones guantes”, advirtió.

Luego de dirigirse al mostrador de la aerolínea y seguir con el escándalo, Elisa Beristain aseguró en el pie del video que posteó en su cuenta de Instagram que Mayeli Alonso y su novio Jesús Mendoza fueron arrestados por las autoridades.

Uno de los usuarios de Instagram comentó que Jesús Mendoza no fue arrestado y Mayeli sí pudo tomar su vuelo, y abordó como si nada hubiera sucedido, por lo que tendremos que esperar a que Mayeli emita alguna declaración al respecto y explique lo sucedido.