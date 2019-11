VIDEO: Mariah Carey inaugura la víspera navideña

ESTADOS UNIDOS.- Si hay una cantante cuya música sobresale cada temporada navideña, esa sin duda es la de Mariah Carey, y es que su exitosa canción ‘‘All i want for christmas is you’’ se ha vuelto todo un clásico.

La famosa sabe de sobra esto y por ello decidió publicar un video en sus redes sociales de lo que parece ser un sketch de ella misma durmiéndose con su disfraz de Halloween y en cuanto se da la primera hora del 1ro de noviembre, Mariah despierta con su pijama navideña y con una llamada de Santa Claus.

Sus seguidores aplaudieron la idea de la cantante y su creatividad, además muchos estuvieron de acuerdo con ella escribiendo que ‘‘ya es tiempo’’.

El video cuenta con más de 251 mil likes, con tan sólo 10 horas de haberse publicado casi llegaba al millón en reproducciones y miles de comentarios de fanáticos emocionados por la navidad.