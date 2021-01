VIDEO: Mamá de Ana Bárbara la llama mal agradecida

CANCÚN, Quintana Roo.- Desde los inicios de su carrera, Ana Bárbara ha sido una de las cantantes de música vernácula más queridas y famosas de México y siempre se ha caracterizado por su buen humor y hablar sin tapujos ante las cámaras.

Esta vez no fue la excepción y compartió con sus seguidores de Instagram un video en el que se muestra tal y como ella es al lado de su madre, María de de Lourdes Motta, con quien salió a caminar por la playa muy temprano.

La intérprete de “Bandido” platicó en el clip que su mamá le había puesto un reto de salir a caminar por la playa, pero la despertó demasiado temprano para la actividad, ya que acostumbra despertarse muy temprano “como las gallinas”, además de llamarla “viejita”, por lo que la señora no se quedó callada y le respondió.

Me dijiste gallina y todo. Fíjense nada más lo mal agradecidos que son los hijos. La acosté temprano para venirnos a caminar y me dice: ‘Mamá, ya te me hiciste gallina, me acostaste temprano’”, externó la progenitora de la artista.