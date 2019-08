VIDEO: Maluma y Ricky Martin lanzan "No se me quita"

Los viernes son días de estreno y este no fue la excepción. Maluma y Ricky Martin lanzaron un nuevo video titulado "No se me quita", a través de todas las plataformas digitales.

Cabe señalar que los cantantes ya habían anunciado una nueva colaboración a mediados de junio. Sin embargo, esa vez sólo revelaron que se estaba grabando.

"No se me quita" es parte del álbum 11:11 de Maluma, el cual lanzó a principios de mayo.

Esta sería la segunda vez que las estrellas unen sus voces y talentos, pues la primera fue "Vente pa' ca", la cual se convirtió en todo un éxito el 2016.