VIDEO: Lupillo Rivera le mienta la madre a uno de sus seguidores

ESTADOS UNIDOS.- En plena transmisión en vivo, Lupillo Rivera le mentó la madre a uno de sus seguidores que aparentemente no le creyó que se había contagiado de Covid-19, lo que hizo enfurecer el cantante y ofendió al internauta.

En la mañana del pasado lunes, “El Toro del Corrido” realizó una transmisión en vivo por Instagram con el fin de notificar a sus seguidores que después de haberse contagiado de coronavirus, se encuentra en buen estado de salud, al igual que otros cuatro integrantes de su familia.

Lupillo daba un recorrido por su casa de Temécula, California, y al mismo tiempo platicaba por lo que había pasado, ya que su hijo LRey también se había contagiado, pero ya habían salido del problema.

Justo en el minuto cinco de la grabación que se quedó publicada en su red social, el hermano de Jenni Rivera interrumpió lo que estaba informando para referirse directamente a uno de las personas que lo estaba siguiendo en su transmisión y le mentó la madre.

Lupillo se enfureció por lo que “Chepe8387” le habría escrito en la bandeja de comentario, por lo que sin pensarla dos veces y sin tapujos, el cantante le mentó la madre y exhortó a sus demás fans de que también atacaran al supuesto “hater” que no estuvo de acuerdo con lo que decía.

Aquí el Chepe8387, si vas a poner comentarios así, pues mejor salte. Salte a chin… a tu ma… mejor. Olvídate de las cosas, no seas gacho. Nosotros estamos viviendo aquí una situación muy fuerte y, la neta, para que pongas comentarios así, negativos, de ese tipo… si él no cree, pues que no nos vea. ¿Qué está perdiendo su tiempo aquí el Chepe? Toda la gente que conozca al Chepe, ahí ráyenle la madre por favor. Mándele saludos por parte de mí y de ustedes”, dijo.