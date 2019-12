VIDEO: Lizbeth Rodríguez revela cuál será su futuro después de Badabun

TIJUANA.-La famosa conductora Lizbeth Rodríguez reveló en un vídeo que supera los 40 minutos lo que pasará con ella y con su equipo tras escándalo.

“Amigos, les debo muchas respuestas y como vieron en mis historias les pedí me mandaran todas sus preguntas. Creo les debo la verdad y es el momento de cerrar ciclos”, afirmó la conductora del programa “Exponiendo infieles”

Declaró que nunca se dio cuenta de los abusos perpetrados por el CEO César Morales Jiménez; además, aclaró que ella nunca fue acosada y que no sostiene una relaciones sentimentales con socios de Badabun.

Rodríguez recibió algunos ataques en su dinámica de recibir preguntas sobre lo sucedido, por lo que refirió que ni su vida es ‘asquerosa’ ni su hijo ‘falso’.

Declaró que sí anduvo con Tavo Betancourt. Durante el vídeo no afirmó o negó sí el programa que la hiciera viral “Exponiendo Infieles” era real, comentó que esa pregunta siempre se la hacen y que buscarán los vídeos donde ella respondía sobre la veracidad del programa.

Lo que sigue para Lizbeth Rodríguez

Ante la pregunta de si seguirá en Badabun, la joven expresó que se siente mal por sus amigos que no tienen trabajo e incluso habló sobre lo que vendrá para esa empresa tras el escándalo.

“Me duele mucho dar esta respuesta, pero tengo muchos amigos que se quedaron sin trabajo … Yo creo que ya no hay Badabun, amigos. No hay manera de seguir en algo que ya no existe”, mencionó la conductora.