VIDEO: Lizbeth Rodríguez admite que se quedó sin trabajo

TIJUANA.- Tras las polémicas declaraciones que han hecho los ex miembros de Badabun, una de las integrantes más populares reveló que también se quedó sin trabajo.

Sí, así como lo lees, se trata de Lizbeth Rodríguez, ‘La Chica Badabun’, admitió que se quedó sin empleo.

A través de un video que se hizo viral, se ve a un grupo de jóvenes manifestándose supuestamente afuera de las instalaciones de Badabun, entre ellos la youtuber.

En el clip un chico le pregunta a la ‘influencer’: “Oye muchacha, me revisas el celular es que me quede sin trabajo y no traigo dinero”, a lo que ella responde: “Yo también me quedé sin trabajo y no tengo dinero”.

Hasta el momento la joven no ha mencionado si ella al igual que sus compañeros fue víctima de acoso sexual o laboral, o bien si su relación con Tavo Betancourt fue falsa.

En una de sus historias de Instagram, Lizbeth pidió a sus seguidores que le enviarán todas las preguntas que tenían respecto al tema y en un video que publicará en las próximas horas las dará a conocer.