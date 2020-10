VIDEO: ¿Laura Bozzo se quedó pobre? Dicen que perdió el glamour

Laura Bozzo siempre se ha caracterizado por ser una mujer glamurosa, que utiliza ropa de marca, de modelos exclusivos, visita siempre los mejores lugares y tiene acostumbrados a los reporteros traer siempre lo mejor, pero esta vez dejó a todos “boquiabiertos” con el mal estado de su camioneta.

En el programa de espectáculos Chisme No Like, dieron a entender que “La Señorita Laura” ya no cuenta con la liquidez con la que antes contada y “se quedó pobre”, palabras dichas también supuestamente por su ex pareja sentimental Christian Suárez.

Laura ya empieza a tener una decadencia económica, ya no es la diva que era antes. Sus carteras de Louis Vuitton, sus cinturones Gucci, sus comidas excéntricas, se están acabando. Ya vive en un departamentito chiquito, en Polanco, y hemos descubierto, Elisa, la camioneta de Laura Bozzo”, externó Javier Ceriani.

El presentador platicó que anteriormente, cuando él iba a México con Laura, lo recibía en una camioneta Cadillac último modelo, manejada por un chofer, además, traía un guardaespaldas, pero hoy en día “está perdiendo el glamour”, destacó.

“Laura Bozzo está en decadencia, está peor que todos los participantes que ella pone. ¿Esa es la camioneta de Laura Bozzo en México? ¡Noooo! Elisa, se va a electrocutar la flaca”, expresó el periodista de espectáculos, luego de mostrar un video del vehículo en mal estado.

El vehículo tenía varias abolladuras por choque, algunos cables sueltos, la pintura estaba dañada y el modelo no era tan reciente, y aunque no deja de ser una camioneta lujosa, al parecer para los comentadores no es merecedora de Laura.

“Eso ya lo venía diciendo también Christian (ex pareja de Laura) que no tiene dinero. Que lo que tiene es el departamento de Acapulco”, mencionó Elisa Beristain a Ciriani.

Los conductores recomendaron a quien fuera la titular de “Laura en América” que convirtiera su vehículo en “carrito sandwichero” para poder vender comida y que se ayude a salir de la presunta “ruina”.