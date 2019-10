VIDEO: La Toya Jackson en el programa Hoy

CIUDAD DE MÉXICO.- La Toya Jackson estuvo de invitada en el programa Hoy donde habló sobre el show ‘‘Forever The Best Show About The King Of Pop’’.

El espectáculo regresa a México, donde se estará presentando durante este fin de sema, es decir, 25, 26 y 27 de octubre.

‘‘El show es espectacular […] es maravilloso, amo a los bailarines tanto como los vestuarios’’, señala la hermana del ‘‘Rey del pop’’.

Además le cuestionaron sobre cuál sería la mejor forma de continuar con el legado de Michael Jackson.

‘‘Creo que hay muchas maneras de lograrlo y esta es una de ellas, tu estas ahí y el show tiene muy buena iluminación, absolutamente’’, expresa.

Cabe señalar que no es la primera vez que la cantante asiste al programa, pues ya lo había hecho a principios de año.