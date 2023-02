VIDEO: Juanpa Zurita humilló y llamó naco a HotSpanish ¡y hoy tiene más seguidores que él en TikTok!

CIUDAD DE MÉXICO.-En TikTok se ha viralizado el video de cuando Juanpa Zurita humilló y llamó naco al influencer HotSpanish, pero hoy ya lo rebasó en seguidores en las redes sociales.

En la grabación se escucha decir a Zurita que “a pesar de que tenía el iPhone 7 no sabía grabar”.

“No sabes grabar”, le recalcaba Juanpa. Además, como HotSpanish traía lentes, le dijo “que parecía naco”.

Hay un dicho que dice: ”Cuarto oscuro, lente oscuro, naco seguro", le señaló.

Ante los ataques, HotSpanish siempre se mantuvo tranquilo.

Ya para finalizar la entrevista, Juanpa Zurita lo humilló más y les pidió a los seguidores que se “suscribieran al canal de HotSpanish, aunque él no lo conocía”.

“Suscríbanse a su canal, no sé quién sea, pero parece buena onda”, comentó.

Ese video se grabó en los Premios Elliot años atrás, pero ha salido a la luz recientemente debido a la gran fama que ha adquirido HotSpanish, quien ya rebasó a Zurita en seguidores en TikTok.

Actualmente HotSpanish tiene 15.8 millones de seguidores, mientras que Zurita tiene 14 millones.

HotSpanish responde al video de Juanpa Zurita

Luego de que se volvió viral el video de la humillación, HotSpanish reveló que los amigos de Juanpa Zurita ya no quisieron colaborar con él.

“Desde que yo le contesté que no me agradó cómo me trató, desde ahí se me cerraron las puertas con todos esos”, afirmó en un video.

Agregó:

“Ellos se la dan de superestrellas… les mandaba mensajes y ya no me contestaban”.

Por último HotSpanish detalló que a él le ha ido bien y que todo lo que ha hecho se lo ha ganado con su propio esfuerzo.