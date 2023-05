VIDEO: Joven le pide a Francisco "El Gallo" Elizalde que no la toque para la foto

HERMOSILLO.-Cada vez los artistas viven momentos curiosos al convivir con los fans.

Recientemente Francisco "El Gallo" Elizalde, hermano de Jesús “El Flaco” Elizalde y Valentín Elizalde, se viralizó en TikTok, luego de que una joven le pidiera que no la tocara cuando se iban a tomar una foto.

En el video que corrió como pólvora en Internet, se ve cuando el cantante está con un joven abrazado tomándose una fotografía para el recuerdo.

Acto seguido, invitan a una jovencita para que también se una y estén los tres en la imagen, pero al acercarse ella pidió que no la abrazara, lo que causó polémica en Internet.

A pesar de que muchas personas la criticaron, hubo otras que estuvieron de acuerdo con ella.

José escribió en TikTok que “hay muchas personas que no les gusta el contacto físico”.

Pues siento que tiene el derecho de expresar lo que quiere o no, muchas personas no les gusta el contacto físico, no juzguemos el físico”, indicó.