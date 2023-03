VIDEO: José Torres se molesta porque no le traen frijoles

LOS ÁNGELES.-José Torres se molestó con los meseros de un restaurante porque no les trajeron los frijoles que él había pedido.

Según un video viral de TikTok, se ve cuando el intérprete de “La Cumbia De La Pizza” se molesta ya que su orden no llegó como él quería.

Ordené frijoles y no me los han traído, no me los trajeron. Me trajeron plátano en lugar de frijoles, y yo no ordené plátano, yo ordené frijoles”, comentó en una grabación.

Te puede interesar: Se pelea Larry Hernández con José Torres: "A mí no me anden comparando”

Torres afirmó que cuando la mesera llegó le indicó que apuntara bien para que no se le olvidara lo que había pedido.

“Le dije apúntale bien para que no se te olvide y me contestó que ella no se equivocaba. Aquí no hay confusión, le trajo una coca a él (compañero) cuando él pidió coca de botella, pero se solucionó, pero yo pedí frijoles y no me los han traído”, indicó.

Momentos después le pidió a una mesera que le trajeran los frijoles, a lo que ella respondió que sí que solo “estaba esperando unos camarones”.