VIDEO: Jennifer Aniston besa a Ellen DeGeneres

ESTADOS UNIDOS.- Jennifer Aniston estuvo de invitada en ‘The Ellen Show’ y en una entrevista que se emitirá este lunes, interrogando a la conductora abiertamente gay sobre la frecuencia con la que besa a los hombres después de que la vieron besando a Howard Stern en los labios. Sin pena, Ellen respondió: ‘¿Por qué están todos tan conmocionados? Beso chicos! Beso a chicos así. "No me beso con chicos, pero los beso en los labios". Luego, a su vez, le preguntó a Jennifer: "¿Cuándo fue la última vez que besaste a una chica en los labios?". Tomándose su tiempo para pensar en su respuesta, Jen respondió: "No beso a las chicas en los labios, no...”

Ellen, que ha estado casada con Portia De Rossi desde 2008, luego se inclinó hacia Jennifer ante los gritos de la audiencia, dándole a Jennifer la oportunidad de recibir un beso también. Jennifer luego siguió el ejemplo de Ellen, y las famosas se besaron con aplausos y muchas risas. ‘Eso es lo que querían ver; ¡Han estado esperando eso durante años! Ellen se echó a reír.

Anistton comentó: "¡Tienes unos labios tan suaves!" Ellen se jactó: "¡Por eso hago lo que hago!" ¡Jennifer!.

Por otra parte, Jennifer, acudió al programa para promocionar su nueva serie, ‘The Morning Show’, en la que protagoniza junto a Steve Carell y Reese Witherspoon.

El programa se centra en las secuelas del movimiento MeToo en un canal de noticias, ya que uno de sus presentadores es despedido sin ceremonias después de que se hicieron acusaciones contra él. Es el programa estrella del nuevo servicio de transmisión, Apple TV, que también tiene series protagonizadas por Jason Momoa y Hailee Steinfeld.