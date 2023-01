VIDEO: Jenna Ortega debutó como actriz de la pantalla grande a los 6 años en película de Marvel, un papel que muy pocos recuerdan

CIUDAD DE MÉXICO.- Jenna Ortega, joven actriz que alcanzó la fama mundial principalmente por su papel como Merlina en la nueva serie de Tim Burton para Netflix, se fue haciendo camino en el mundo del cine gracias a sus personajes en películas de terror comerciales, pero muy pocos recuerdan su primera aparición en la pantalla grande (quizás porque fue una aparición muy pequeña), que fue nada más y nada menos que en una película de Marvel.

La actriz tenía sólo 6 años cuando debutó como actriz en una aparición de 10 segundos, dándole vida a la hija del vicepresidente de Estados Unidos; claro, problablemente esa pequeña Jenna no alcanzaba a imaginar que dentro de unos años alcanzaría tan alto nivel de fama y admiración por el público internacional.

Sin ningún tipo de diálogo, Jenna Ortega dio cuenta de su talento. En su rostro no había expresión alguna, sólo una sonrisa y una silla de ruedas. Era la tercera entrega de "Iron Man". Pese a su escasa participación supo cómo llamar la atención del público y de los directores también. Es que su escueta intervención le valió la posibilidad de nuevos papeles.

jenna ortega as the vice president's daughter in iron man 3 pic.twitter.com/SPZRQve1VL— mcu reactions & clips (@reactmcu) December 8, 2022

"Merlina" en sus primeros papeles

Fue en el 2012, cuando la protagonista de "Merlina" llegó a la televisión. La primera vez que trabajó para la pantalla chica fue en uno de los episodios de "The Baby Bug". En la serie participaban grandes figuras como Schneider y Eugenio Derbez. A finales de ese mismo año le dieron la oportunidad de ser parte de en "CSI: NY", en el capítulo “Unspoken”.

Jenna Ortega en su debut actoral para la pantalla chica�� pic.twitter.com/LqEud7p4Kh— ShowMundial (@ShowmundialShow) January 10, 2023

Luego Jenna Ortega fue captada por Disney. La cadena le ofreció el protagónico en la serie "Stuck in the Middle" que se estrenó en el 2016. Allí le daba vida a Harley Díaz, una joven que había nacido en una familia de 7 hermanos. Desde allí su popularidad no paró de crecer, haciéndose notar como una estrella de las películas de terror formando parte del cast de películas como "X" y "Scream V", y pronto llegó el turno de su participación en "Merlina".

En la actualidad, Jenna Ortega se encuentra grabando "Scream VI", de la cual se espera su estreno para marzo de este año. Además, Netflix finalmente confirmó que habrá segunda temporada de "Merlina" en el 2023. Sin duda, su versatilidad la ha llevado a tener grandes papeles. Con tan solo 20 años, Jenna Ortega se ha convertido en la nueva promesa de la industria del entretenimiento.

