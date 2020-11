VIDEO: ¡Increíble! Así luce Daddy Yankee tras haber perdido 20 kilos

PUERTO RICO.- Luego de varios meses de lucha, por fin el cantante puertorriquense Daddy Yankee logró uno de su propósitos más anhelados, que fue el bajar de peso, no solo para verse mejor, sino para sentirse mejor, como así lo ha expresado en sus publicaciones.

Sin duda alguna, Dady Yankee ha sido uno de los pioneros del reggaetón y obviamente de los artistas latinos más queridos del momento, por eso es que ha compartido con sus más de 41 millones de seguidores en Instagram, su proceso de mejora en su aspecto físico.

Una publicación compartida de Daddy Yankee (@daddyyankee) el 23 May, 2020 a las 7:31 PDT

Desde hace varios meses, el intérprete de “La Gasolina” ha estado publicando videos en so que se le ve practicando deporte y rutinas de ejercicio, y sus fanáticos han podido vivir dicho proceso con su artista preferido, aunque ha confesado que para él no ha sido nada fácil, pero lo ha estado logrando.

Empecé con 30 lbs, ahora voy por 60 lbs. El proceso de rebajar no ha sido fácil. Se sufre, pero cuando vas viendo los resultados, uno se motiva todos los días a meterle más duro, aunque duela. La paciencia y la disciplina son vitales para no desanimarse Sé que aún me falta pero voy determinado para llegar a mi meta”, escribió en una de las publicaciones.