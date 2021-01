VIDEO: Hija de Raúl Araiza confesó tener ataques de ansiedad y pánico tras confinamiento por Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- Camila Araiza, de 23 años de edad, es la hija mayor del actor Raúl Araiza y Fernanda Rodríguez, quien confesó en su cuenta de Instagram que a raíz de confinamiento por Covid-19, ha experimentado horribles ataques de pánico y ansiedad, por lo que tuvo que buscar ayuda profesional.

Camila compartió su experiencia con sus seguidores y dejé en claro que lo hacía esperando que su testimonio sirviera como ejemplo para las personas que sufren de lo mismo y busquen ayuda de inmediato.

La joven modelo destacó que lleva algún tiempo padeciendo de dichos ataques, que la hacen que sienta que se va a morir y para ella, ha sido lo peor que existe en el mundo y su experiencia es lo más horrible que le ha sucedido.

Indicó que la ansiedad y el pánico se manifiesta de diferentes formas, y ella presentó dificultades para respirar.

A mí me da una opresión en el pecho terrible, como si tuvieras a 20 personas arriba de ti y no puedes respirar. En cuestión de tres meses me estuvo sucediendo que al menos al día tenía un ataque, a veces me duraban tres minutos, pero en otras ocasiones se me prolongaba por media hora", dijo.