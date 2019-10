VIDEO: Hija de Fabiola Campomanes estalla contra Jonathan Islas y lo acusa de alcohólico

CIUDAD DE MÉXICO.-Sofia Campomanes, hija de la actriz Fabiola Campomanes, salió en defensa de su madre y asegurando que no ha sido un día fácil para ella tras leer todos los mensajes y críticas a la artista, reveló que el actor Jonathan Islas sufre de alcoholismo.

Yo no creo que Jonathan sea una persona agresiva, pero definitivamente creo que es una persona que tiene un problema con el alcohol, o bien un alcohólico, lo creo yo, que sé también que él lo cree porque cuando yo lo conocí él de hecho asistía a un programa de Alcohólicos Anónimos”, dijo Sofía.

Explicando que Fabiola actuó de esa forma porque sabe el carácter que ella tiene y esto hubiera propiciado un encontronazo más fuerte con Islas, la joven no perdió la oportunidad para manifestar su desconcierto por la actitud actual de Jonathan.

“Me encantaría también que ojalá fueras así de honesto y decir que regresaste todavía a mi casa ayer con dos camionetas y no sé cuántas personas, yo no sé que es lo que estás pensando, qué es lo quieres, a mí ni me caías mal, ni nada, pero no te hace bien el alcohol, Jonathan, de verdad, no te hace bien el alcohol”, expresó.

De la misma forma, Sofia Campomanes no dudó en mandar un contundente mensaje a Islas manifestando su total cariño y admiración por la actriz mexicana, a quien considera una mamá y mujer ejemplar. “A mi mamá nadie la toca, ni para empujarla ni para hacerle así, ni para agredirla verbalmente”, destacó.