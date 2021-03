VIDEO: Hija de Andrea Rodríguez, productora de “Hoy”, recordó el día que le dijo a su familia que tenia novia

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras celebrar su primer aniversario con su novia, la hija de Andrea Rodríguez Doria, productora de “Hoy”, reveló en YouTube cómo fue que le dijo a su familia que tenía novia y cuál fue la reacción ante la situación.

A tan sólo unos días de haber festejado su primer año de noviazgo, Paulina González y Pamela Rosendo, abrieron su canal de YouTube llamado “Pau y Pam”, donde publicaron su primer video en el que cuentan su historia de amor.

Las jóvenes resaltaron que decidieron abrir el canal, luego de la información que en los últimos días ha estado circulado en Internet sobre su relación, la cual surgió después de que subieran a sus redes sociales fotos y videos festejando su primer aniversario.

Últimamente ha habido muchas cosas en redes sobre nosotras, entonces, hemos decido abrir un canal para platicarles las cosas nosotras y hacer contenido que les guste, contestar sus preguntas y este primer video va a ser básicamente nuestra historia. Cómo comenzó todo y cómo ha proseguido todo porque es momento que sepan todo desde nuestro punto”, explicaron las chicas.



¿Cómo se conocieron?

Pau y Pam platicaron que se conocieron en la escuela, ya que a las dos les gustaba la misma persona y se caían un “poquito mal” porque tenían una rivalidad, ya que Pam salía con la mujer en discordia, pero no funcionó.

Posteriormente Pau, hija de Andrea Rodríguez, fue quien se acercó a Pam a través de su red social y después de conocerse mejor, descubrieron que tenían muchas cosas en común, una de ellas es que la periodista Pamela Cerdeira, mamá de Pam, y Andrea Rodríguez, habían trabajado juntas en “Con Sello de Mujer”, de TV Azteca, e iniciaron una relación.



La revelación a sus familias

Paulina González platicó que tres días antes del cumpleaños de su novia Pam, le avisó a su familia, incluyendo a su tía Magda Rodríguez y su prima Andrea Escalona, que tenía un noviazgo con Pam, ya que le había encargado un regalo por Internet y le llegaría a su casa.

La joven recordó que estaban en una casa de campo con su familia y aprovechó el momento para hacer un brindis y revelarles que tenía novia, sacando a relucir que uno de sus propósitos de Año Nuevo había sido que quería “un amor bonito”.

“Les quiero compartir algo muy padre. ¿Se acuerdan en Año Nuevo que pedí un amor bonito? Pues creo que lo encontré”, se escucha en un audio que Pau compartió, en el que se escucha a su mamá diciéndole: “¡Qué emoción, baby!. I so proud of you (estoy muy orgullosa de ti)”.

Pau comentó que todos sabían que era gay, pero era un secreto a voces, hasta que Andrea Escalona le dijo que le dijera quién era ese amor y le dijo que ya la conocía, que era Pam, y de inmediato recibió todo el apoyo de Magda y su prima Andy, quienes le ayudaron a decirle a su madre que su amor era una niña.

Anécdota a partir del minuto 11:00