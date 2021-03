VIDEO: Gustavo Adolfo Infante denuncia acoso sexual en su trabajo por parte de un hombre

CIUDAD DE MÉXICO.- Gustavo Adolfo Infante aseguró en su programa “De Primera Mano” que fue acosado sexualmente por un dueño de una revista cuando comenzaba a trabajar en los medios de comunicación, pero lo rechazó y nunca le volvió a tomar la llamada.

En los últimos años se ha visto que más personas, especialmente las mujeres, se han decidido a no aguantarse más el acoso sexual que durante décadas han tenido que sufrir por parte de algunas personas, principalmente del sexo opuesto.

Pero es claro que no sólo las mujeres han sido víctimas de esta mala práctica, sino que también algunos hombres y es más común de lo que nos imaginamos, sólo que muy pocos se atreven a confesarlo por prejuicios sociales que a estas alturas no tienen sentido.

El acoso sexual es más común en el medio artístico, donde la persona que tiene el poder, se aprovecha de ello para presionar a los actores, cantantes o cualquier persona que aspire a un cargo, a que hagan cosas que sobajen la dignidad de cualquier persona.



La confesión

La larga lista de denuncias de acoso sexual por parte de las figuras públicas se unió Gustavo Adolfo Infante, quien aseguró en su programa de Imagen Televisión que cuando inició su carrera como periodista fue acosado por el dueño de una revista.

El presentador de espectáculos les platicó a sus compañeras Addis Tuñón y Mónica Noguera, que un empresario español lo invitó a que se sentara junto a él en la cama y le insinuó que tuvieran relaciones sexuales.

Según la historia de Gustavo Adolfo, el hombre de nombre “Paco”, quien era dueño de una revista de donde él era corresponsal en México, le llamó a las 10:00 de la noche para que fuera por una revista al hotel en el que estaba hospedado, ya que al otro día viajaría muy temprano.

Relató que cuando llegó al hotel y le avisó que estaba en el lobby, la persona le dijo que fuera a su cuarto por el encargo, situación que le pareció normal y fue hacia donde se encontraba su jefe.

Y cuando entro y le digo: ‘Y las revistas’. Me las da y le digo: ‘Ya me voy’. Luego se sale de la cama en calzones y me dice: ‘¿Por qué no te sientas aquí, macho? (señala la cama)’. Y le digo: ‘Yo creo que estás muy confundido. Le dejé las revistas: ‘Aquí tienes tus pin*** revistas y me salí del cuarto’”, detalló.