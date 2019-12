VIDEO: Fred Durst baila al ritmo de Selena Quintanilla

GUADALAJARA, Jalisco.- Fred Durst, vocalista de Limp Bizkit, se presentó como DJ en un reconocido centro nocturno de la ciudad de Guadalajara, y como era de esperarse, videos de él pasando la noche se hicieron viral en redes sociales, especialmente uno en el que el cantante baila al ritmo de Selena Quintanilla.

En el video publicado en Twitter por un asistente, se puede ver al famoso bailar la canción de ‘‘Bidi Bidi Bum Bum’’ de Selena.

Mi yo de 11 años rockeando nookie jamás pensó que algún día estaría en una fiesta donde Fred Durst estuviera poniendo Selena. pic.twitter.com/O3y45YR9or — Diego Guillen (@diegoguillen90) December 15, 2019

"Mi yo de 11 años rockeando nookie jamás pensó que algún día estaría en una fiesta donde Fred Durst estuviera poniendo Selena", escribió el usuario de la red social.

Pero esto no termina ahí, el rapero parece haber pasado una excelente noche y no tener distinción entre géneros musicales, pues además bailó al ritmo de The Weeknd y ‘‘Ramito de Violetas’’.

Limp Bizkit es una banda estadounidense de metal y rap metal formada en la ciudad de Jacksonville, Florida, en 1994. Sus creadores fueron el líder y vocalista Fred Durst y Sam Rivers. Sin embargo, alcanzó su éxito a finales de los 90´s y principios del 2000.