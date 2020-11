VIDEO: Filtran posible confesión de estafa de Larry Ramos, esposo de Ninel Conde

MÉXICO.- En redes sociales circula un video donde Larry Ramos podría estar confesando haber cometido estafa a 30 personas, las cuales se encuentran demandándolo.

El esposo de Ninel Conde, se podría encontrar en más problemas luego de que se filtrase un video donde se le ve explicando con su propia voz la situación en la que se encuentra y cuales serían los escenarios posibles para poder solucionarlo.

En dicho video se puede escuchar al colombiano planteando varios escenarios en los que explica cómo con nuevos socios, que recomienden a más personas invertir con él, podría tener el dinero para pagar a los demandantes en 20 meses.

El joven de 35 años debe aproximadamente 617 mil 700 millones de dólares y por esto, por lo que corre el riesgo de pasar de 15 a 25 años en prisión.

Cabe agregar que Ramos no se ha presentado a las audiencias y eso ha hecho que el juez le imponga multas que aumenten su deuda.

Tras darse a conocer el video, Guillermo Carvajal, ex manager de Alejandra Guzmán y Giovanni Medina, opinaron al respecto.

“Así lo explica Larry Ramos, quiere más víctimas para salir de sus demandas”, escribió Carvajal, mientras que Giovanni dijo: “Este video representa una confesión de puño y letra de más de 30 crímenes, además de explicar de viva voz como planea 1. Dejar sin pago a por lo menos 12 víctimas y 2. Que su única manera de salir de la actual situación es seguir cometiendo fraudes, ya que esas inversiones jamás se han efectuado. Me solidarizo con las víctimas y pongo todas las alertas, aplico todos los esfuerzos y toda la infraestructura necesaria para la protección de mi hijo que no debe hoy y no deberá mañana estar relacionado ni remotamente con este delincuente”.