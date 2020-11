VIDEO: Filtran material de Stephanie Valenzuela sin golpes ni mordidas de Eleazar “N”

CIUDAD DE MÉXICO.- El caso de Eleazar “N” y Stephanie Valenzuela acaba de dar un inesperado giro, pues un nuevo video mostraría a la joven peruana sin ninguna de las heridas que supuestamente le provocó el actor la madrugada del 5 de noviembre.

TIENE LESIONES en EL ROSTRO, EL CUELLO, EL CUERPO…

Es la modelo Stephanie Valenzuela.

Son las lesiones q le provocó el actor Eleazar Gómez

Un médico legista de @FiscaliaCDMX ya las certificó.@EleazarGomez33 no quiso declarar



Detalles> https://t.co/SF35QpZ3Vo pic.twitter.com/IyEULmfl5y — Carlos Jiménez (@c4jimenez) November 6, 2020

A través del programa “De Primera Mano”, se mostró y describió el material obtenido por Imagen Televisión en el que se puede ver una conversación de whatsapp que ambos involucrados hicieron cuando a Eleazar se lo llevaban en la patrulla.

Ahí aparece un video donde Stephanie no tiene las mordidas en el rostro ni tampoco los golpes.

“En este instante es un video de una plática de Whatsapp, cuando él ya estaba en la patrulla. Obviamente no teníamos autorización de comentar esto hasta que nos dieran luz verde. Es una conversación de Eleazar con Teffi donde en efecto no se ven los golpes”, describe la reportera a Gustavo Adolfo Infante.

“A la hora que tiene esta conversación a las 4:22 de la mañana, misma madrugada donde ambos tienen esta pelea donde hubo aparente violencia de los dos. Lo que nos decía Yanira Díaz (prima de Eleazar) es que él también tiene golpes en el pecho y se nota que Teffi le dice que por favor si sigue molestando va a mostrar ese video. Él le pide que no deje que se lo lleven”, continuó.

El titular del programa se mostró consternado con este video y quiso abstenerse de hacer algún juicio de valor, por temor a que el video pudiera estar sacado de contexto o que exista una explicación.

“Yo no sé si un médico pueda explicar que después de recibir la mordida no te queda rojo o no lo sé, no soy médico, no conozco de esto, pero lo que estamos viendo es que a las 4:22 am, Eleazar, arriba de una patrulla, detenido, rumbo al MP, a esta chica no se le ven las mordidas ni las heridas”, cuestionó Eleazar.

“Así como decimos que un hombre que violenta a una mujer, consideramos que debe ir a la cárcel, también consideramos que fabricar pruebas para culpar a alguien que no lo hizo es un delito”, sentenció.