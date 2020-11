VIDEO: Famosa actriz “tronó” con Rafael Amaya y se consoló con Luis Miguel

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz de telenovelas Luz Elena González confesó que tuvo una relación sentimental con Rafael Amaya, con quien quería casarse, pero el actor no estaba preparado y prefirió terminar su relación, pero ese mismo día salió con Luis Miguel.

En una entrevista que la conductora le dio al periodista de espectáculos Michelle Ruvalcaba, destacó que Rafael Amaya fue uno de los hombres que más quiso y, aunque la relación duró dos años, fue muy intensa, de mucho amor y química entre ambos.

Duramos dos años, pero yo decidí terminar la relación, porque ya sabes, yo como novia con el vestido de la cajuela y pues espantas a los hombres. Yo decía: ‘Ya después de dos años, qué más tiene qué pensar, hay qué casarnos’. Toda la vida quise casarme y tener hijos. Siempre estuve convencida que ese era mi sueño y que era mi felicidad porque me lo inculcaron”, dijo.

Al terminar la relación con Amaya, Luz Elena y sus amigas se fueron a un concierto de Luis Miguel, al cual el cantante la había invitado previamente, ya que anteriormente lo había conocido por su amigo en común, Jaime Camil y a pesar que quedó triste por la ruptura de su relación, se fue a divertir al concierto.

“Después del concierto, obviamente yo me fui a cenar con Luis Miguel y el otro(Rafael Amaya) me hablaba, me hablaba y me hablaba, y yo decía: ¡Dios mío. Micky me dijo: ‘¿Por qué no le contestas?’ y le dije: ‘Mira, tengo que ser clara: Tenía novio hasta hace tres hora y acabo de terminar con él y me está busque y busque, y la verdad es que no le voy a contestar’”, agregó.

Después de eso, Luz Elena salió con Luis Miguel durante los próximos dos meses y jamás volvió con el intérprete de “Aurelio Casillas” y, aunque nunca lo olvidó, salir con alguien tan exitoso como “El Sol de México” fue una de sus mejores experiencias, ya que solo fueron amigos, aprendió mucho de su forma de ser y ver la vida.