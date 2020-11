VIDEO: Ex pareja de Eleazar Gómez asegura que también fue víctima del actor y se solidariza con Stephanie Valenzuela

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras la denuncia que Stephanie Valenzuela pusiera ante el Ministerio Público por la presunta golpiza que le dio su pareja sentimental Eleazar Gómez, la modelo y ex novia del actor, Vanessa López, se solidarizó con la afectada y reveló que ella también fue víctima del hombre de 34 años de edad.

A través de un video publicado en las redes sociales, la modelo confesó que hace tres años sostuvo una relación con Eleazar Gómez y terminó mal, ya que el hombre fue agresivo con ella, pero nadie le creyó y la acusaron de sólo buscar fama.

Ya mucha gente sabe lo que pasó al final de mi relación con Eleazar, hace tres años, y hubo quienes no me creyeron, hubo quienes pensaron que solamente quería fama o que estaba queriendo llamar la atención, lo cual a mí me pareció bastante ridículo, porque es un tema muy delicado con el cual yo nunca jugaría”, dijo.