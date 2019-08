VIDEO: Esposo de Jacky Bracamontes pone en riesgo a una de sus hijas

MÉXICO.- Martín Fuentes, esposo de Jacqueline Bracamontes, jamás imaginó que compartir un divertido momento junto a su hija Renata, de 3 años, provocaría la molestia de sus seguidores en Instagram.

El empresario decidió mostrar un video en el que aparece cargando a la pequeña en brazos y se lanza con ella al mar, y a pesar de destacar la valentía de su hija, la gente no dudó en manifestarse en su contra, considerando que fue un acto muy arriesgado.

“Él es mucho más pesado que la nena y no tiene los mismos pulmones que él fue un gran riesgo y parece que La Niña grita al final de desesperación que final pudo salir de la profundidad, pero no pusieron todo el video cómo reaccionó La Niña. Me gustan estas niñas que hacen mucha clase de deportes y muy valientes, pero creo que sí estuvo arriesgado que se aventara con ella mejor que La Niña hubiese ido sola pues su cuerpecito no caería tan hondo. Es mi opinión, pero cada quien ����♀️”.

“Estas loco pero que padre que tus hijas se atrevan a todo y te tengan toda la confianza ”.

“Ay Martín... Tú me pegas cada susto, te veo y tiemblo, contigo o toman coraje o toman coraje Dios las bendiga y proteja siempre ”.

Sin embargo, sus fanáticos no dudaron en salir a su defensa y destacar que con este tipo de actos hará más valientes a sus retoños.