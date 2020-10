VIDEO: Erika Buenfil aseguró que ni conocía a Escorpión Dorado antes de que la entrevistara

Tras la cancelación de su exclusividad en Televisa a 40 años de haber laborado en la empresa, Erika Buenfil confesó haberse sentido perdida, que lloró mucho y sintió mucho miedo, según le platicó a "Escorpión Dorado" en YouTube, a quien dijo que ni lo conocía antes de la entrevista.

Entre broma y broma, la actriz le comentó a Axel Montiel, quien interpreta al Escorpión Dorado, en su programa “Escorpión Al Volante”, que cuando salió de Televisa desconocía completamente el mundo de las redes sociales y su hijo fue quien la incursionó a las plataformas digitales.

Desde entonces, la regiomontana se volvió viral en las redes sociales y conquistó los corazones de los internautas en YouTube y es conocida como “La Reina del TikTok”.

Resulta que a mí me sacan de Televisa, me dicen: ‘Gracias por tu participación’, como a muchos, y entonces sí es un golpe, porque es como un divorcio. Imagínate 40 años en una empresa, un divorcio a huevo… y lo entiendes, las puertas siguen abiertas, de hecho, cuando hay proyectos ahí seguiré trabajando… entonces, yo lloraba… se me cerró el mundo…”, dijo.

La intérprete de “Te Doy La Vida” destacó que su hijo Nicolás fue quien la animó a que no se dejara derrotar e incursionara a las redes sociales y, aunque en un principio se rehusaba porque decía que “ya no tenía edad para esas cosas”, después de un año jamás se imaginó la respuesta que ha tenido.

Inició con tutoriales de cocina en YouTube y realiza sus videos que resultan siempre muy graciosos y divertidos para sus seguidores de TikTok.

“Él rápido me abre el canal (en YouTube) y empecé cometiendo errores, como todos, y un día, en una alfombra roja de la presentación de un circo, de repente todos los medios se me vienen encima y fue cuando pensé: ‘Pues qué hice…’, entonces, la pregunta era del YouTube, ya era ‘youtuber’ y ahí es donde me dice Nicolás: ‘Mamá, estás explotando en redes’”, externó.

Después de creer que lo había perdido todo tras su salida de Televisa, Erika Buenfil vio una luz al final del camino en las plataformas digitales y se autoempleó en las redes sociales, en donde es una de las artistas más queridas del público.