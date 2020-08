VIDEO: "El sueño de Robin", el triste documental sobre los últimos días de Robin Willliams

ESTADOS UNIDOS.- La película, dirigida por Tylor Norwood, explorará por primera vez la lucha de Robin Williams contra la demencia.

El avance exclusivo presenta entrevistas con la viuda del actor, Susan Schneider Williams, así como con sus amigos y colegas Shawn Levy, John R. Montgomery y David E. Kelley, quienes hablan sobre los últimos días del actor.

La viuda de Robin, Susan, comentó:

Armado con el nombre de una enfermedad cerebral de la que nunca había oído hablar, me propuse una misión para comprenderlo, y eso me llevó por mi camino no elegido de defensa. Con la ayuda inestimable de los principales expertos médicos, vi que lo que Robin y yo habíamos pasado finalmente tenía sentido: nuestra experiencia coincidía con la ciencia. Y lo que descubrí en el camino fue más grande que yo y más grande que Robin