VIDEO: El día que Andrea Legarreta quería separarse de Erik Rubín

CIUDAD DE MÉXICO.- A casi 21 años de matrimonio, Andrea Legarreta confesó a Yordi Rosado que alguna vez consideró separarse de Erik Rubín, pero hubo “algo inexplicable” que no los dejó a hacerlo; se lo atribuye al amor.

A pesar de que hace unos meses Alfredo Adame declaró a los medios de comunicación que Andrea Legarreta le había sido infiel a su marido con un ejecutivo de Televisa, la pareja sigue firme en su matrimonio.

Andrea y Erik están consideradas como uno de los matrimonios más bonitos y sólidos del medio artístico, ya que han formado una hermosa familia con sus talentosas hijas Mía y Nina, quienes se dedican a la música y la actuación.

Pero como en todos los matrimonios existen los problemas de pareja y si no se saben solucionarlos, estos pueden acabar en un abrir y cerrar de ojos, como así lo expresó Andrea en una entrevista que le otorgó en octubre de 2020 a Yordi Rosado.

La también actriz platicó que su matrimonio ha pasado por varias etapas a lo largo de estos 20 años que lleva funcionando, y en una de ellas se llegó a preguntar que si éste estaría realmente funcionando o era sólo costumbre.

Nosotros hemos tenido una rancha en donde… ya de tomar decisión de: ‘¿Qué onda? ¿Hasta aquí? ¿Seguimos o ya?’”, externó.

La mujer de 49 años de edad destacó que todas las parejas pasan por etapas difíciles; incluso, las relaciones entre hermanos, amigos, compañeros de trabajo, siempre tienen alguna diferencia y se puede llegar a fracturar la convivencia.

"Estuvimos a punto (de separarse) y de pronto… no sé, no sé que es, Yordi, yo termino por pensar que es el amor. De pronto dices: ‘¿Será la costumbre? ¿Será la comodidad? El ahorrarte irte a otra casa; ¿Y ahora qué? ¿Y los niños? ¿Y cómo te vas a dividir? Yo me preguntaba en ese momento: ¿Qué es? Porque de plano, no pudimos llegar a eso”, explicó.

La compañera de Galilea Montijo destacó que está muy feliz con la decisión que ambos tomaron, ya que se ha dado cuenta que ambos siguen siendo prioridad en sus vidas y no se imagina una vida sin el hombre con quien contrajo matrimonio el 1 de abril del 2000.