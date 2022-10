VIDEO: Eduin Caz imita la forma de hablar de Santa Fe Klan y se viraliza

El cantante de Grupo Firme, Eduin Caz ha mostrado sus diversas facetas como persona y artista, en esta ocasión, por medio de un video se le puede ver completamente relajado mientras comparte anécdotas en la entrevista con Franco Escamilla.

En este video se puede ver una parte de la entrevista, donde el cantante hace saber que mantiene una gran relación con “el Angelito”, como él mismo llamó a Ángel Quezada, mejo conocido como Santa Fe Kla, narrando una historia que compartieron junto la última vez que se vieron.

“La última vez que nos miramos fue allá en Miami, estaba él allá y nos amanecimos, me dice “Hey carnal”, y le digo ¿Dónde andas? Ya vez como habla, “acá ando carnal, en una entrevista” imitando la voz al estilo de su amigo Santa Fe Klan.

Esta historia la estuvo compartiendo en el programa que tiene Franco Escamilla llamado “Tirando Bola” donde invita a diferentes artistas o famosos para entrevistarlos mientras juegan billar y platican diferentes anécdotas.

“Oye ando aquí en la casa, le dije, por si quieres. “Simon carnal, yo caigo ahí con unas caguas”. Y llego ahí, y le digo, ¿A qué horas sales?, dice a las 6, no se a donde iba… al aeropuerto, intervino Escamilla. Ya vas a descansar, continuó narrando la historia Eduin. “No pa´, aquí me amanezco y me voy al aeropuerto de aquí”. ¡Jalo! Y empezamos a tomar y si, de hecho, de aquí se fue a las 4 de la mañana y a las 4 y media al aeropuerto. “Alístenme mi maleta” Franco y Eduin terminan riendo por la magnífica imitación de su amigo Santa Fe Klan.