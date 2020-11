VIDEO: Eduardo Capetillo aseguró que a estas dos famosas periodistas de espectáculos “les gustaría verlo derrotado”

ESTADO DE MÉXICO.- Eduardo Capetillo aseguró que los periodistas de espectáculos siempre han buscado resaltar “lo malo”, no solamente en su carrera, sino en la de todos los artistas, y dos de esos periodistas lo desean ver derrotado para así poder sentirse satisfechos.

En los últimos meses, tanto Bibi Gaytán y Eduardo Capetillo han estado muy activos en sus redes sociales, en las que han confesado en algunos videos, situaciones importantes e íntimas por las que han tenido que pasar en su vida.

Una de las revelaciones fueron las adicciones a las que se tuvo que enfrentar la familia Capetillo Gaytán por las adicciones de Eduardo, las cuales supuestamente ya logró superar, confesados por ellos mismos en sis redes sociales y no por los periodistas de espectáculos.

En un video que publicó en su cuenta de Instagram en el cual respondió una pregunta de sus fans, el actor aseguró que las periodistas de espectáculos “Marthita” y “Paty”, prácticamente nunca lo han querido y desde que inició su carrera le han hecho la vida imposible.

Capetllo no dijo los apellidos, pero daría a entender que se trataba de Paty Chapoy y Martha Figueroa, ya que así es como se les conoce en el mundo del espectáculo, como “Paty” y “Marthita”.

La pregunta de la seguidora fue en cómo le hace Eduardo para tener un matrimonio estable de tantos y darles un buen ejemplo a sus hijos, a lo que el cantante respondió que ha sido muy difícil, ya que antes de que se casara con Bibi, les estaban inventando chismes.

Desde que éramos novios, Bibi y yo, éramos víctimas de ataques de éstos personajes (reporteros de espectáculos), aún casado, aún en nuestra boda, fueron muchos a la boda que, saliendo de ahí, lo primero que fueron a escribir y hablar, fueron cosas negativas. Hoy en día, por ahí existen algunas, sobre todo hay dos, una creo que se llama “Marthita” y otra creo que se llama “Paty” que, híjole, pues yo no sé qué les hice, no recuerdo haberles hecho nada malo. A mí sí me educaron en mi casa, no recuerdo haberles hecho alguna grosería”, dijo.