VIDEO: Consuelo Duval confesó que ha robado en hoteles y comercios

CIUDAD DE MÉXICO.- Una de las actrices más importantes y reconocidas de México, Consuelo Duval, confesó que tiene la costumbre de robar en los hoteles, particularmente las toallas de baño y ya saben en esos lugares que ella tiene esa manía.

En una entrevista para el programa “La Cotorrisa”, la investigadora de “¿Quién es la Máscara”, platicó que todas las toallas que están en su casa, ninguna de ellas ha sido comprada, ya que se las ha robado de los hoteles, como es su costumbre.

Confesión: yo en mi casa no tengo una toalla mía. Nunca en mi vida (he comprado). Pero sí me robo las toallas de los hoteles porque raspan diferente. Te lo juro: te hacen sentir diferente, es algo raro”, externó.

La comediante aclaró que nunca se ha enterado que los empleados del hotel se metan en problemas por tal situación, ya que de lo contrario, ella se las pagaría. Incluso, relató que en una ocasión le advirtió a una mucama que se llevaría las toallas si no la metería en problemas.

“Llego, siento la toalla y digo: ‘Esta me la robo’. Entonces, le digo a la camarista: ‘Oye, ¿te cobran las toallas?’. ‘Sí’. ‘Ah, bueno, porque te van a cobrar esta’. Si se las cobran, yo se las pago y, si no se las cobran, me robo dos. Todos los hoteles saben que me robo las toallas. Todos lo saben”, apuntó.



Otro de sus pecados

La intérprete de “Ludovica Peluche” confesó otra de sus “travesuras” que hizo cuando era joven, cuando se encontraba en una de las tiendas llamadas “El Sardinero”, donde hurtó una tarjeta de regalo a un amigo de ella.

Relató que entró al comercio, tomó la tarjeta y como toda una fardera, la escondió entre sus pantalones. Posteriormente compró unos “pingüinos” para disimular su delito, del cual salió ilesa, ya que nadie la sorprendió en aquel momento.