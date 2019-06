VIDEO: Camila Cabello y Shawn Mendes encienden las redes sociales con nuevo tema

Camila Cabello y Shawn Mendes están de estreno con: ‘‘Señorita’’, tema que ya está en tendencia tanto en redes sociales como en Youtube.

No es la primera vez que los famosos realizan un dueto, ya se les había visto juntos en 2015 con el tema 'I Know What You Did Last Summer'. Desde entonces, ambos se han convertido en estrellas mucho más grandes y ahora, cuatro años después, han colaborado en otro single.

"Señorita", Mendes y Cabello escribieron la canción con Charli XCX, Benny Blanco, Cashmere Cat, Andrew Watt, Ali Tamposi y Jack Patterson. Watt y Blanco son acreditados como productores, con producción adicional por Cashmere Cat.

El video de "Señorita" está protagonizado por Mendes como repartidor del restaurante donde Cabello trabaja como mesera. El romance se produce, y para después darle entrada al desamor.