VIDEO: Billie Eilish lanza el nuevo sencillo 'My Future'

LOS ÁNGELES, California.- En el clip, Eilish se aventura a través de una escena psicodélica de la naturaleza.

La canción es el tercer sencillo desde el lanzamiento de su álbum debut, 'When We All Fall Asleep, Where Do We Go?'

En febrero, Eilish estrenó su canción para la próxima película de James Bond No Time to Die.

Eilish y su hermano Finneas (un artista solista por derecho propio) se han mantenido ocupados durante la cuarentena.

El dúo realizó un concierto virtual en abril y también ha participado en varios eventos de caridad.