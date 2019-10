VIDEO: Así rompió en llanto Sarita Sosa durante el homenaje a José José

MIAMI.- Sarita, Marysol y José Joel subieron al podio del Miami Dade County Auditorium para brindar unas palabras a su padre José José, quien falleciera hace una semana, y a sus admiradores quienes estuvieron presente en el homenaje que se realizó de cuerpo presente.



Visiblemente afectados, quien pasó primero fue la hija chica de "El Príncipe de la canción" y con voz quebrada agradeció a la gente por estar en esos momentos difíciles para la familia.



"Muchas gracias a todos del fondo de nuestro corazón de toda la familia Sosa Ortiz. Gracias, gracias, gracias por recordar a mi papá por tenerlo en sus corazones que nunca muera su música", dijo Sarita al romper en llanto.

Sara Sosa dedica unas palabras a su padre durante el homenaje, ¡entre lágrimas se despide de #JoséJosé! #Ventaneando



Gracias por venir, ustedes son nuestra familia, todo Miami, gracias por recibir a mi papá hace más de 30 años ayudarlo a salir adelante, a rehacer su vida, gracias teníamos que hacer esto por ustedes no somos nada sin Miami sin México y sin ustedes ¡que viva el Príncipe".

La segunda en tomar la palabra fue Marysol quien se basó en la palabra de dios para asegurar que no fue justo la manera en que se dieron las cosas, pero que pudo despedirse y eso la reconforta.



"Yo tuve un muy hermoso papá, que el tiempo que yo estuve con él medio lo mejor, tuve la dicha de despedirme de él, no fue de la manera más adecuada definitivamente, pero le agradezco para siempre su herencia para nosotros, le agradezco para siempre el amor que depositó en nosotros sus hijos para que nosotros se lo podamos seguir brindando a todos ustedes, a todo su continente.

Te amo, te lo vuelvo agradecer, agradezco mucho a dios el templo que te prestó todo esto tiempo papá".



El último de la familia de José Rómulo Sosa Ortiz fue el hijo mayor, José Joel quien se mantuvo fuerte ante el micrófono y quien agradeció a los seguidores de su padre a quien llamó tíos y tías, primos y primas, porque son para ellos parte de su familia y es que así su padre veía a sus fans.



"Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En esa fe familiar yo agradezco a dios en saber que mi padre hoy descansa, en esa fe agradezco a Cristo Jesús que algún día lo voy a volver a ver para abrazarle, besarle y agradecerle todo lo que fue en mi vida. A través de esa fe, le doy gracias a la vida por haberme permitido compartir todo lo que me permitió compartir con mi papá.



Porque sí esta semana créanme que ha retumbado en mi corazón ser el hijo de José José, tengo a ms hermanas Marysol, Sarita, pero por mandato divino sigo siendo el único hijo de José José y esa responsabilidad la comparto con todos ustedes, porque así me enseñó mi padre, mi madre porque así crecí porque todos ustedes son parte de mi familia. Son mis tíos, mis tías, mis primos, mis primas, son por lo cual estamos aquí en este momento", dijo José Josel.

Antes de que los tres hijos se pronunciaran ante el público asistente al Miami Dade, el cónsul de México en Miami Jonathan Said, quien fue el mediador para que los problemas de la familia se terminaran, habló recordando al cantante mexicano.