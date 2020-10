VIDEO: Así reaccionó Will Smith tras ser burlado con memes al descubrirse que su esposa le "puso el cuerno" con un hombre joven

Luego de que se diera a conocer de que el la esposa de Will Smith, Jada Pinkett-Smith le fuera infiel con el rapero August Alsina, hace algunos años, surgieron cientos de memes de la cara del actor cuando su mujer estaba confesando su “pecado” en televisión frente a él.

Fue en una edición de julio pasado, del programa que se transmite por Facebook denominado “The Red Table Talk”, el cual es conducido por la propia Jada, en el que confesó su relación extramarital con el amigo de su hijo.

Pero durante una toma en particular, Will parece estar abatido por las confesiones de Jada y luce con el rostro decaído y los ojos llorosos, pero para su mala suerte, el video fue el más visto de la historia de Facebook, por lo que empezaron a surgir los memes con la cara de Smith.



¿Cómo reaccionó Will?

Al “Príncipe del Rap” no le quedó de otra más que reírse de la situación y tomarlo con humor, asegurando en una entrevista que publicó en su cuenta de Instagram, que los memes le han parecido divertidos.

También aclaró que no estaba llorando, sino que se le secaron los ojos después de haber consumido tanta cafeína, ya que era tarde cuando hicieron la grabación.

No estoy muy triste. Creo que porque bebo tanto café me deshidrato y me lloran los ojos. Sé que la gente piensa que estoy llorando todo el tiempo, no estoy llorando". "Es una pena…es una pena”, declaró mientras se secaba la cara con un pañuelo de papel y Jada detrás de cámaras sonreía.