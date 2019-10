VIDEO: Así fue el ''tropezón'' de Selena Gomez

LOS ÁNGELES, California.- Selena Gomez ha estado muy presente en el ojo público desde que saliera nuevamente al mundo tras el lanzamiento de sus dos nuevos sencillos: ‘Lose you tol ove me’ y ‘Look at her now’.

Es por eso que cada paso que da está siendo documentado, ya sea por su propio equipo, medios o paparazzis. Por lo que un pequeño tropiezo no sería la excepción.

En redes sociales ha estado circulando un video en el que se le ve a Selena apunto de salir de un edificio por una puerta giratoria. Poco antes de llegar a ella a la joven se le dobla el tacón de sus zapatos y tropieza, afortunadamente recupera el equilibrio y no cae al piso.

Los fanáticos tomaron con humor el video, quienes lo compartieron mientras reían y a la vez halagaban a su cantante favorita.

Selena Gomez se encuentra actualmente trabajando arduamente en la promoción de su nueva música luego de haber pasado cuatro años ausente de la industria.