VIDEO: Arremete Sergio Mayer contra hijo de José José

MÉXICO.- Luego de que José Joel asegurara que Sergio Mayer no tuvo nada que ver en las negociaciones para que el cuerpo de José José pudiera viajar a México a recibir un homenaje de cuerpo presente, es el actor y ahora político quien da su versión al respecto.

En entrevista para el programa Venga la Alegría, el ex Garibaldi dijo: “Yo no fui a Miami a tomar partido, a ver quién era el bueno y quién era el malo, ni tampoco fui a juzgar… desde el primero o segundo día que falleció José José… puse a disposición el avión de mi suegro, o sea, ni siquiera existía el avión del Gobierno, o sea yo fui el primero que dije que estaba el avión para trasladar el cuerpo si era necesario, siempre hubo una muy buena intención”.

En relación a que Mayer nunca tuvo comunicación con los hijos mayores del “Príncipe de la Canción”, el artista explicó: “yo estuve en comunicación con Laura y estuve en comunicación con Anel. Anel me habla por teléfono llorando el lunes, y me pide que por favor no deje solos a sus hijos, que por favor les de todo el apoyo necesario, hago el contacto con la Cancillería Federal para ver el apoyo que se les va a dar por allá, y fue el inicio del trabajo que hicimos, yo me comprometí con Anel y ojalá logren entrevistar a Anel, es una persona muy cristiana, cree mucho en Dios, y yo estoy seguro que Anel no va a decir mentiras, Anel va a decir la verdad como es”.

Sobre su proceder en materia política, Mayer comentó: “Yo logro ese contacto con la Cancillería para que a través de ese medio contactaran al Consul, a Jonathan (Chait), para que los atendiera allá, de hecho, y ahí están los chats, le aviso a Anel que los van a recibir, le digo, hoy en la noche van a tener una reunión en el Consulado de Miami, el Consul los va a reunir para que platiquen, entonces toda esa semana estuvimos haciendo negociaciones, yo estaba en contacto con Anel y con Laura de todo lo que iba a pasar y lo que estaba pasando”.

Al respecto de su encuentro con Sara Salazar y Sara Sosa, viuda e hija mejor de José José, el histrión manifestó: “Cuando yo llego allá y platico con las Saritas y me doy cuenta de cómo está la situación, todo mundo las juzgo, las estigmatizó, las criminalizó, y yo allá en Miami doy mi versión y digo ‘creo que lo que están haciendo las Saritas - y creo que mucha gente va a estar en contra y me van a querer sacrificar también - es correcto’. José Joel esperaba que yo también tomara partido y que yo también las criminalizara y las estigmatizara, y de ninguna manera… yo traté de ir a buscar la mejor negociación para lograr que el cuerpo regresara, que se pudiera hacer un homenaje, independientemente de José Joel, esa fue mi labor”.

Asegurando que él viajó junto con la Cancillería y que incluso invitó a Anel a ir con él, pero ella se negó, el político subrayó: “Cuando José Joel está negando mi participación, está negando a la Cancillería Federal, me parece una falta de respeto (…) este tipo de comentario que hizo José Joel es de una persona malagradecida… además le escribí, le dije ‘yo creo que no estás enterado de la comunicación que tengo con Laura y con tu mamá’… no me contestó”.

De la misma forma, Sergio aseguró que el primogénito de José José intentaba seguir con el escándalo mediático hasta que recibió un alto de las autoridades mexicanas. “El Consulado siempre le dijo a José Joel donde estaba el cuerpo, firmaron convenios que no respetaron de secrecía, convenios de no dar declaraciones, llegó un momento en que cuando José Joel ya habían firmado el convenio de que se iba a cremar el cuerpo y se iban a dividir las cenizas, hay un convenio firmado, y de repente José Joel sale a la prensa y dice que va a detener la cremación… el Consulado le dijo ‘ya basta, hasta aquí, ni una más, tú quieres seguir haciendo circo, nosotros nos retiramos’”.

“Me parece una falta de respeto, y falta de palabra, porque está el convenio firmado en el Consulado, y luego salen a decir otra cosa, y el Consulado les dijo ya basta, si tu pretendes detener la cremación, nosotros nos retiramos, no va a haber avión, no va a haber traslado, no va a haber apoyo del Consulado y se acabó’… y ahí es donde dijo: ‘no, está bien’. Ellos querían seguir con todo ese circo mediático, sabían a qué hora lo iban a cremar, cómo lo iban a cremar, todo lo sabían, porque se firmó un convenio que lo tienen guardado con secrecía, porque así quedaron, no se puede enseñar”.

Finalmente, Sergio Mayer da una nueva versión del motivo por el que el cuerpo del intérprete mexicano no pudo viajar a México para recibir el homenaje en Bellas Artes. “El cuerpo no podía viajar a México y luego ser regresado porque rompes todos los tratados internacionales, tu puedes trasladar a una persona y regresarla a México, pero un cuerpo no, si haces la repatriación de un cuerpo no puedes regresarlo nuevamente porque es ilegal, entonces o tenía que venir en cenizas o ya no regresar”, concluyó.