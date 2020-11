VIDEO: Aracely Arámbula podría demandar a Luis Miguel

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras la controversial relación que la actriz Aracely Arámbula ha tenido con Luis Miguel, surgen nuevos rumores de que podría demandarlo, ya que solicitó asesoría a un prestigioso abogado, como así él mismo lo mencionó en un programa de televisión.

Se trata de Guillermo Pous, quien fue entrevistado en “De Primera Mano”, a quien los presentadores lo cuestionaron sobre si era o no verdad que Aracely Arámbula lo había buscado para una asesoría legal, a lo que el licenciado contestó que sí.

Sí, efectivamente he tenido reuniones con la señora Arámbula, pero no puedo comentar aún de qué se trata hasta que no me lo autorice”, dijo.