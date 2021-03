VIDEO: ¿Ángela Aguilar embarazada? La joven cantante habla al respecto

CIUDAD DE MÉXICO.- Unas fotos publicadas en Internet, levantaron sospechas de que Ángela Aguilar estuvo embarazada un tiempo atrás, según los usuarios de la Red, quienes afirmaron que la cantante había tenido un bebé a pesar de que actualmente tiene 17 años de edad.

En septiembre de 2020, Ángela Aguilar subió un video a su canal de YouTube en donde realizó una actividad con sus seguidores: Se trataba de “googlear” su nombre para ver qué era lo que encontraba, pero no se esperaba con toparse con tremenda sorpresa.

Una de las cosas que encontró era que había nacido “por accidente” en Los Ángeles, California, cuando su papá estaba de gira y su mamá lo acompañaba, pero la intérprete de “Dime Cómo Quieres” dijo que no fue así, sino que ya estaba planeado que ella naciera en Estados Unidos y fue casualidad que su padre, Pepe Aguilar,tuviera un concierto esos días.

Otra de las cosas que desmintió la cantante es la supuesta fortuna con la que cuenta, que según Google, es de 2 millones de dólares, lo cual desmintió rotundamente. Lo mismo fue con estatura y su, que según el buscador dice que mide 1.65 metros y pesaba 51 kilogramos.

“¡Mentiras! No mido 1.65. Mido mucho más. No les voy a decir, pero mido más, y no, no peso 51 kilos. Peso un poquito menos”, dijo.

Destacó que tampoco participó en “La Voz México”, como aparece en la Web.



"El embarazo"

La nieta de Antonio Aguilar y Flor Silvestre quedó de lo más sorprendida cuando encontró en Google “Ángela Aguilar embarazada”, por lo que le dio curiosidad abrir la página para ver qué era lo que se decía de ella.

¿Ángela Aguilar embarazada? Según yo no. Queremos ver eso. ¿Es mala idea? Vamos a ver… ¡Ándale! Son gemelos”, expresó la joven intérprete mientras soltaba la carcajada.

Mostró las imágenes donde aparece con pansa de maternidad, pero aclaró que no estuvo embarazada al ritmo de la canción que cantó su abuela en una de sus películas, “No señor, yo no me casaré”.

Reacción a partir del minuto 01:56