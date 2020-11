VIDEO: Altaír Jarabo revela cómo sería su hombre ideal

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz mexicana Altaír Jarabo, sorprendió a sus seguidores al contestar una serie de preguntas y respuestas en un canal de YouTube, en el que reveló algunos secretos de su vida, entre ellos, confesó como sería su hombre ideal y si había salido con alguien del medio del espectáculo.

Fue en la plataforma “De Todo con Bere” donde la actriz de 34 años de edad, respondió varias preguntas que, aparentemente, le había hecho el público sobre situaciones personales de su vida, gustos y algunos secretos que posiblemente nunca había comentado.

En una de las respuestas Altaír dijo que nunca se había relacionado con nadie que fuera actor, productor o que tuviera que ver con el medio en el cual trabaja y no es porque no le guste, sino porque no se ha dado la oportunidad.

En otra de las preguntas respondió que no es bueno que una persona sea tan celosa y aprehensiva, pero sí es bueno hacerle caso al instinto interno y actuar de la mejor manera posible.

En cuanto a qué piensa de los hombres, la estrella de “Vencer el Desamor” dijo que es muy difícil dar una opinión en general del sexo masculino, ya que cada todos son diferentes y actúan de distinta manera.

Altaír detalló que prefiere un hombre más alto que ella y nunca ha salido con uno que tenga menos edad y tampoco estaban en sus planes hacerlo.

Confesó que su peor cita fue una en donde el galán hablaba mucho y nunca la dejó hablar, ni siquiera contestarle las preguntas que él mismo le hacía.